Горняк22: Министр соцзащиты Алтайского края рассказала о поддержке семей с детьми

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Чем ближе учебный год, тем чаще звучат родительские вопросы о поддержке семей с детьми. О самых востребованных ее видах министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина рассказала онлайн во время традиционной пресс-конференции.

Мало или много?

Одним из первых поступил вопрос от Вячеслава: «Мы семья многодетная, малообеспеченная, воспитываем ребенка-инвалида. Скажите, когда в нашем дотационном регионе будут реально поддерживать такие семьи, в частности, когда проиндексируют пособия и вместо беготни с бумажками по кабинетам мы сможем оформлять льготы и пособия в электронном виде?»

– Здравствуйте, Вячеслав. Все пособия, подлежащие индексации, индексируются в соответствии с законодательством один раз в год. Сейчас идет массовый перевод услуг по оформлению детских пособий в электронный вид через Единый портал государственных и муниципальных услуг, часть из них уже доступна на ЕПГУ.

На примере одной этой конкретной семьи можно рассмотреть региональную систему поддержки семей с детьми, поскольку она получает все основные виды пособий, выплат, компенсаций, в том числе расходов неработающим по уходу за ребенком-инвалидом и оплате жилищно-коммунальных услуг.

То есть, из различных источников, через соцзащиту и пенсионный фонд отдельно взятая семья получает в год около 450 тыс. рублей. Цифра приблизительна и указана без учета материнского капитала, с помощью которого она улучшила свои жилищные условия.

Между тем есть немало многодетных родителей, считающих недостаточными даже такие суммы. Министр Оськина акцентирует внимание на слове «поддержка», которая ни в коем случае не подменяет обязанности родителей работать и обеспечивать своих детей.

Соцконтракты

Так пользователи плавно подошли еще к одной расхожей теме – «работать на селе негде». Стереотип, которому противостоит пример людей, развивающих ЛПХ или открывающих свое дело. Один из эффективных инструментов вывода семьи из трудной жизненной ситуации – социальный контракт. Много вопросов прямой линии связаны с ним. Итак, что это такое и как его можно оформить?

– Малообеспеченные семьи, желающие увеличить свой доход и выйти из состояния бедности, могут заключить социальный контракт. Обращаю ваше внимание: эти средства – не разовая материальная помощь, не способ залатать дыры. Контракт позволяет сформировать постоянный источник дохода для семьи, достаточный для того, чтобы со временем исключить ее из реестра малообеспеченных. В Алтайском крае многие обращаются к такому виду помощи, реализуемому по четырем направлениям – поиск работы, развитие ЛПХ, открытие собственного дела, преодоление трудной жизненной ситуации. В зависимости от выбранного направления господдержка может быть ежемесячной или единовременной и составлять от 11 190 до 250 тыс. рублей. В 2021 году заключено 3744 социальных контракта, освоено 143 млн рублей. Обратитесь в орган соцзащиты по месту жительства – вам помогут составить программу адаптации, предполагающей ваши шаги по улучшению собственной жизни. Кто хочет – ищет возможности, кто не хочет – ищет препятствия.

Жить одним домом

Несколько пользователей спросили у Натальи Владимировны, почему при оформлении выплаты на ребенка от 3 до 7 лет обязательна регистрация места жительства родителей и ребенка по одному адресу.

Возможно, заявителю этот пункт кажется неважным, однако на практике имели место прецеденты, когда детские деньги получал и исчезал вместе с ними в неизвестном направлении папа, который никогда не жил со своим ребенком, не участвовал в его воспитании. Или мама в розыске, отказавшаяся от своих материнских обязанностей. При этом тот, кто действительно занимался ребятишками и был обеспокоен их судьбой, терял право на получение выплаты. Дабы исключить подобные случаи, были приняты справедливые законодательные ограничения.

Проблема, которая тоже, увы, не уникальна для Алтайского края: «доход в конверте» – учитывается он или нет при назначении выплат?

– В крае и по всей стране развернута борьба с «серой зарплатой», что в интересах граждан. Дабы в дальнейшем были соблюдены ваши пенсионные права, нужно уже сейчас заботиться, чтобы доход был официальным. Чем активнее и жестче будет наша с вами позиция, чем чаще руководители предприятий будут слышать от работников, что их не устраивает зарплата в конверте, тем больше на рынке труда будет социально ответственных работодателей. Теневые доходы недопустимы, потому что противозаконны.

Свои вопросы о выплатах при рождении первого, третьего и последующих детей в рамках национального проекта «Демография», на подготовку к школе учащихся из многодетных семей, на малышей от 3 до 7 лет включительно, о заключении социального контракта и другие задавайте специалистам контакт-центра 8 (3852) 27-36-01 или в аккаунтах Минсоцзащиты региона в соцсетях.

Алтайская правда