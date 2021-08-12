Горняк22: В Заринске в рамках КАИП отремонтировали стадион и лицей

В этом году в Заринске по краевой адресной инвестиционной программе (КАИП) отремонтировали стадион «Юность» и лицей «Бригантина».

«Юность» помолодела

По словам главного специалиста комитета по спорту администрации г. Заринска Данилы Нартова, на ремонт стадиона, который осуществляется второй год, в рамках КАИП потрачено 55,7 миллиона рублей. Существенные вливания в объект понадобились, чтобы в этом году провести на стадионе олимпиаду городов Алтайского края. Из-за новой вспышки ковида мероприятия были отменены, но стадион и без этого загружен под завязку. Здесь охотно тренируются

и спортсмены, и любители.

Главная достопримечательность арены – новое искусственное покрытие футбольного поля и беговых дорожек.

– Последние десять лет в Заринске с футболом было не очень, но в 2019 году все изменилось. Мы зарегистрировали федерацию г. Заринска по этому виду спорта. С того момента на стадионе «Юность» стали проходить турниры. В этом году организован чемпионат Заринска. Также сборная команда города выступает в краевом чемпионате, – рассказал Данила Нартов.

Беговые дорожки на стадионе двухслойные, второй слой вообще бронированный, чтобы шиповки спортсменов не разрушали покрытие.

А вот с лыжными палочками бабуль, которые по привычке подтянулись на стадион, даже бронированный слой не справляется, поэтому любительниц скандинавской ходьбы обязали снабдить свое оборудование резиновыми наконечниками. На велосипедах тоже кататься по данному покрытию нельзя. Для велосипедистов и роллеров на стадионе есть специально оборудованные площадки. Начали делать площадку и для воркаута (уличной гимнастики), она заработает после того, как на нее установят соответствующее оборудование.

Итак, днем на стадионе тренируются в основном спортсмены, а вечером он превращается в большой муравейник. Заринцы, взрослые и дети, спешат на свои площадки по интересам.

За их сохранностью следят. Чтобы позаниматься баскетболом или пляжным волейболом, нужно взять ключ и расписаться в соответствующем журнале. Есть также сторож и видеокамеры.

В рамках КАИП отремонтировали спортивную школу, находящуюся на территории стадиона, и общежитие для спортсменов. На эти цели было потрачено около 14 млн рублей.

Когда проходят соревнования, спортсмены из других городов размещаются в общежитии на 150 мест. Теперь они будут проживать в более комфортных условиях. Пластиковые окна, душевые, туалеты, кровати – все новое.

Учащимся спортивной школы – около 700 человек – тоже повезло. Они занимаются на различных площадках стадиона. Легкоатлеты и лыжники, хоккеисты, волейболисты и баскетболисты, футболисты – все при деле, все готовы демонстрировать высокие спортивные результаты.

Конечно, стадион требует новых вложений на трибуны для болельщиков и оборудование для спортивной площадки по воркауту. Город надеется, что деньги будут выделены в следующем году.

«Бригантину» починили

Заринскому лицею «Бригантина» – 35 лет, в прошлом году впервые за все это время у города появилась возможность его откапиталить.

Директор лицея Любовь Сухих провела для журналистов края экскурсию по ремонтируемому объекту.

– Я себе на память оставила фото школы до ремонта, чтобы сравнить с тем, что будет. Разница оказалась существенной. Это заметили выпускники и ученики школы. Они заполнили соцсети своими фотографиями на фоне новых классов и рекреаций «Бригантины», – говорит Любовь Ивановна.

За два года участия в КАИП в капремонт вложено около 43 млн рублей. В 2020 году заменили все оконные блоки и отремонтировали фасад. В этом году починили кровлю, отмостку, входную группу, рекреации, школьные кабинеты, туалеты и так далее. В следующем году школе выделят еще 70 млн рублей, на эти средства отремонтируют столовую, актовый и спортивный залы, а также холлы и коридоры.

– Третий этаж уже готов к приему школьников. В классах помимо новых панелей, мебели, электрики и противопожарного оборудования есть еще диваны. Помогли обустроить уголки отдыха для детей их родители. Лицеисты углубленно изучают математику, и им требуется полноценный отдых, – говорит директор школы.

В коридоре 3-го этажа расположен школьный пресс-центр.

Есть столик для интервью, установленный на фоне профильного баннера. Рядом – площадка для проектной деятельности.

Другие этажи еще в процессе ремонта.

Подрядчики пока не подводят, руководство администрации города бывает на строительной площадке каждый день. Специалисты контролируют качество и сроки проведения работ.

В общем, директор школы уверена, что «Бригантина» через год поплывет к новым знаниям и открытиям полным ходом.

Алтайская правда