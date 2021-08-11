Горняк22: Два юноши из села под Барнаулом умерли в реанимации

Больница Фото: Анна Меньшикова

Глава сельсовета Сергей Ванпилин подтвердил журналистам информацию о смерти юношей в возрасте 20-21 года. Причины произошедшего официально не известны

Два молодых жителя алтайского села Бобровка скончались в реанимационном отделении больницы по невыясненным до конца причинам. Об этом сообщает ИА «Банкфакс».

Информацию о смерти юношей в возрасте 20-21 года журналистам подтвердил глава сельсовета Сергей Ванпилин.

По данным источников ресурса, гибель парней могла наступить в результате передозировки наркотиков.

Известно, что оба погибших были из благополучных семей, в поле зрения правоохранительных органов не попадали. В СУ СКР по Алтайскому краю сообщили, что информацию о случившемся ведомство пока не получало.

Ранее «Толк» сообщал о том, что Алтайский край оказался худшим в Сибири по динамике смертности.

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