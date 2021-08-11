Горняк22: Кроссовер вылетел на обочину у роддома №1 в Барнауле

Место ДТП Фото: "Инцидент Барнаул"/"ВКонтакте"

По предварительным данным, спровоцировавший аварию автомобиль делал левый поворот из правой полосы на улице с односторонним движением

В Барнауле легковой автомобиль вылетел на обочину в нескольких метрах от родильного дома. Кадры с места происшествия появились в соцсетях.

Инцидент произошел днем 10 августа на улице Титова. Момент ДТП попал на камеру авторегистратора.

На съемке видно, что впереди идущий автомобиль на улице с односторонним движением делает резкий поворот налево из крайней правой полосы, а следующий за ним кроссовер, уходя от столкновения, вылетает на тротуар и врезается в электроопору.

Судя по расположению машин, спровоцировавший аварию автомобиль намеревался завернуть к парковке роддома, где в это время проходила выписка ребенка.

По предварительным данным, пострадавших в результате аварии нет.

За последние сутки это уже второе ДТП на Титова, в результате которого автомобиль врезается в столб. В соцсетях шутят, что участок превращается «в улицу разбитых фонарей».

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