Горняк22: Ученые назвали самых уязвимых перед коронавирусом людей

Из-за особенностей дыхательных путей мужчины больше подвержены риску инфицироваться коронавирусом. К таким выводам пришли ученые из США.

Также ученые выяснили, что чаще рискуют заболеть COVID-19 курильщики и пожилые люди. Это вывод был сделан на основе анализе клеток из носа, дыхательных путей и легких. Ученые изучали, как коронавирус влияет на клетки, защищающие легкие и нейтрализующие инфекцию, сообщают «Известия».

Выяснилось, что у мужчин, пожилых людей и курильщиков есть ферменты, которые позволяют вирусу более свободно заражать организм.

Алтайская правда