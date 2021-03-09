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Горняк22: Ученые назвали самых уязвимых перед коронавирусом людей

Мар 9, 2021
ГОРНЯК22 11.03.2021

Из-за особенностей дыхательных путей мужчины больше подвержены риску инфицироваться коронавирусом. К таким выводам пришли ученые из США. 

Также ученые выяснили, что чаще рискуют заболеть COVID-19 курильщики и пожилые люди. Это вывод был сделан на основе анализе клеток из носа, дыхательных путей и легких. Ученые изучали, как коронавирус влияет на клетки, защищающие легкие и нейтрализующие инфекцию, сообщают «Известия».

Выяснилось, что у мужчин, пожилых людей и курильщиков есть ферменты, которые позволяют вирусу более свободно заражать организм.

Алтайская правда

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