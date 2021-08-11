Горняк22: Двухэтажный памятник архитектуры в центре Барнаула предложили перенести

ул. Анатолия, 156а в Барнауле Фото: Яндекс.Карты

В Барнауле предлагают воссоздать и перенести двухэтажный памятник архитектуры на ул. Анатолия, 156а, который окажется на проезжей части при возможном расширении дороги

В Барнауле решается судьба двухэтажного здания на ул. Анатолия, 156а, – памятника архитектуры и градостроительства регионального значения. Архитектор Алексей Квасов, который недавно разработал план застройки этого квартала, предложил перенести объект.

Его концепция развития охватывает периметр, ограниченный ул. Партизанской, пер. Ядринцева, ул. Анатолия и пер. Циолковского. В ней проезжая часть на ул. Анатолия должна расшириться – здесь сохранятся трамвайные пути, увеличится в габаритах автодорога, появятся парковочные карманы и необходимое благоустройство. Дом-памятник при этом окажется на дороге.

«Чтобы он не выходил в этом случае за красные линии, мы предлагаем его перенести буквально на 10-15 метров вглубь квартала. Тем более, сейчас он практически утрачен, стоит разобранный, но подлежит восстановлению. В Барнауле уже была такая практика, когда исторические здания в одном месте разбирали, а в другом собирали», – пояснил Квасов «Толку».

Интересно, что план развития квартала, предложенный архитектором, в мэрии недавно согласовали. Но начало положено с ул. Партизанской, 175, где возведет 18-23-этажные башни компания «Союз». Другие участки будут осваивать по мере освобождения.

Когда очередь дойдет до ул. Анатолия, пока неизвестно. И не факт, что власти примут решение именно о переносе памятника. Возможно, объект оставят на своем месте, а дорогу не будут расширять настолько, насколько заложено в плане. Этот вопрос пока на уровне идеи, и детально не прорабатывался, говорит Алексей Квасов.

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Кстати, рядом со зданием на ул. Анатолия, 156а он предложил разместить также жилые многоквартирные дома с понижением этажности вблизи объекта культурного наследия и высотными доминантами в отдалении от него – на переулках Ядринцева, Циолковского и ул. Интернациональной.

Что сейчас с памятником

Здание на ул. Анатолия, 156а в Барнауле построили еще в 1920 году. В нем располагался жилой дом. Он был одним из немногих памятников деревянного зодчества, который простоял почти 100 лет. При этом предметом охраны является и само объемно-планировочное решение, и конструкция стен.

Еще в 2010 году началась его реставрация. На тот момент в доме были сильно повреждены перекрытия, рушился пристроенный дощатый тамбур с лестницей на второй этаж. Тогда был разработан и утвержден проект, который предусматривал воссоздание резьбы, фронтона, деталей карниза, цветового оформления фасадов.

Но работы до сих пор не завершились, так как постоянно менялись собственники. Впрочем, и сейчас земля с объектом вновь выставлена на продажу. В объявлении на Авито по этому адресу предлагают производственную базу в 700 кв. метров на участке в 11 соток. Цена объекта составляет 11 млн рублей.

К земле с недостроями прилагается проект, рассказал риэлтор. Он предусматривает воссоздание двухэтажного деревянного дома и кирпичную трехэтажку с мансардой, соединенных узкой башенкой. Сейчас эти объекты находятся в процессе возведения: готов деревянный каркас основного здания и один этаж кирпичного пристроя.

Как в Барнауле переносили старинное здание

В Барнауле на улице Анатолия, 106 стоит особняк, называемый в народе «Дом Носовича». Раньше это здание находилось на улице Чернышевского. Когда в 80-е годы прошлого века решили перестраивать этот микрорайон, деревянный дом, построенный в 1907-08 годах по проекту архитектора Носовича, решили разобрать, а из его бревен сделать курятник в поселке Штабка.

Этому воспротивились молодые художники, музыканты и неформалы. В 1988 году они засели в здании и объявили голодовку на десять дней. Акцию молодежи поддержала пресса. В итоге власти согласились перенести дом на другой участок.

Его разобрали, не старом месте построили многоквартирный дом, а старинный особняк переехал на улицу Анатолия. Работы проходили в 90-е и первой половине 2000-х годов.

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