Горняк22: Акимова: данные о принуждении членов участковых комиссий к вакцинации — фейк
Вакцинация. Прививка. Фото: Виталий Барабаш
Сейчас поставили прививки 42% членов избиркомов в Алтайском крае, их невакцинированные коллеги продолжат работу в комиссиях
Распространяемые в Сети сведения и фото бланков о принуждении членов участковых избирательных комиссий выходить из их состава в случае отсутствия прививки от коронавируса не соответствуют действительности, заявила 10 августа председатель Алтайкрайизбиркома Ирина Акимова на пресс-конференции
«Мы выступаем против фейков и провокаций. Мы никоим образом не хотели бы и имиджевых, репутационных потерь, связанных с их распространением», – сказала Акимова.
Он назвала распространяемые фото «сфабрикованными копиями каких-то текстов», но сказала, что по тем из них, где указаны номера участковых комиссий, проведут тщательные проверки.
«Никаких санкций к тем, кто не прошел вакцинацию, и уж тем более понуждения выйти из состава комиссий не предусмотрено и не осуществляется. Мы проводим, скорее, общую профилактическую, воспитательную работу», – сказала Акимова.
По ее словам, членам комиссий объясняют, что они, в том числе с помощью вакцинации, использования средств защиты, должны заботиться о безопасности себя и своих семей, «и, конечно, избирателей».
Акимова подчеркнула, что в крайизбиркмое заинтересованы в том, чтобы «комиссии работали в полноценном, кворумном составе», так как работа каждого их члена – это тяжелая работа, в том числе в физическом плане.
Сейчас, по ее данным, вакцинированы 42% всех членов краевой, территориальных, участковых избиркомов.