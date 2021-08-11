Горняк22: Акимова: данные о принуждении членов участковых комиссий к вакцинации — фейк

Вакцинация. Прививка. Фото: Виталий Барабаш

Сейчас поставили прививки 42% членов избиркомов в Алтайском крае, их невакцинированные коллеги продолжат работу в комиссиях

Распространяемые в Сети сведения и фото бланков о принуждении членов участковых избирательных комиссий выходить из их состава в случае отсутствия прививки от коронавируса не соответствуют действительности, заявила 10 августа председатель Алтайкрайизбиркома Ирина Акимова на пресс-конференции

«Мы выступаем против фейков и провокаций. Мы никоим образом не хотели бы и имиджевых, репутационных потерь, связанных с их распространением», – сказала Акимова.

Он назвала распространяемые фото «сфабрикованными копиями каких-то текстов», но сказала, что по тем из них, где указаны номера участковых комиссий, проведут тщательные проверки.

«Никаких санкций к тем, кто не прошел вакцинацию, и уж тем более понуждения выйти из состава комиссий не предусмотрено и не осуществляется. Мы проводим, скорее, общую профилактическую, воспитательную работу», – сказала Акимова.

По ее словам, членам комиссий объясняют, что они, в том числе с помощью вакцинации, использования средств защиты, должны заботиться о безопасности себя и своих семей, «и, конечно, избирателей».

Акимова подчеркнула, что в крайизбиркмое заинтересованы в том, чтобы «комиссии работали в полноценном, кворумном составе», так как работа каждого их члена – это тяжелая работа, в том числе в физическом плане.

Сейчас, по ее данным, вакцинированы 42% всех членов краевой, территориальных, участковых избиркомов.

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