Горняк22: Осужденный за взятки бывший алтайский вице-губернатор Денисов попросил об УДО

Юрий Денисов Фото: altairegion22.ru

Информация размещена в картотеке дела. Прошение будет рассматривать судья Светлана Видюкова, но дата слушания пока не назначена

Бывший вице-губернатор Алтайского края Юрий Денисов, которого осудили на восемь лет за взятки, подал прошение об условно-досрочном освобождении, сообщает «Коммерсантъ».

Всего Денисов пробыл в заключении 5,5 лет: 1,5 года в СИЗО и четыре года – в рубцовской колонии строгого режима. Однако пока дата рассмотрения еще не назначена. Какую позицию по этому вопросу заняло руководство колонии, не уточняется. Однако известно, что за хорошее поведение осужденному раз в четыре месяца разрешали свидания и передачи.

Напомним, Юрия Денисова взяли с поличным при получении взятки в марте 2016 года. Следователи предъявили ему обвинения по четырем эпизодам, в том числе в особо крупном размере и с вымогательством на общую сумму свыше 2,5 млн рублей.

Суд назначил ему 8 лет и 1 месяц строгого режима и штраф 4,5 млн рублей. Его посреднице и супруге Татьяне Денисовой назначили 5 лет и 1 месяц лишения свободы условно со штрафом в 1,7 млн рублей. На момент вынесения приговора Денисов находился в СИЗО 1 год и 4 месяца.

Свой срок он отбывает в колонии Рубцовска.

Ранее уже сообщалось, что заключенный подал соответствующее прошение еще в начале года. Однако решение по нему так и не было принято.

ТОЛК