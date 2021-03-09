Горняк22: Пять знаменитых актрис, которые родились в Алтайском крае

Алтайский край богат талантами. В Международный женский день вспомнили пять знаменитых актрис, которые родились в нашем крае и прославили его.

Так, заслуженная артистка РСФСР Лариса Буркова родилась в Камне-на-Оби. Еще студенткой ее заметил Василий Шукшин и предложил роль в фильме «Живет такой парень», после которого она стала знаменитой.

Яркая комедийная актриса Галина Коньшина — уроженка Барнаула. Она снималась в «Елках», «Аншлаге», «Большой разнице».

Красавица, актриса театра и кино Ирина Мирошниченко также родилась в Барнауле. Здесь ее родители были в эвакуации.

Екатерина Савинова родом из Ельцовки. Ее героиня Фрося Бурлакова из фильма «Приходите завтра» носит имя деревенской подруги артистки.

Народная артистка России Нина Усатова родом из Малинового Озера. За ее плечами десятки престижных ролей и кинопремий.

Алтайская правда