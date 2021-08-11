Горняк22: Глава Республики Алтай оценил планы строительства железной дороги в Китай

Олег Хорохордин Фото: altai-republic.ru

По словам главы региона, в первую очередь необходимо узнать мнение местных жителей по этому вопросу, но они вряд ли будут согласны

Строительство железной дороги в Китай через Республику Алтай может нанести ущерб культуре и природе региона, а местные жители, мнение которых должно быть основополагающим, вряд ли одобрят проект. Об этом заявил глава РА Олег Хорохордин, комментируя планы РЖД.

«В случае реализации подобных проектов могут быть затронуты не только многие сакральные для населения Республики Алтай места, но и природные заповедники, такие как зона покоя Укок. Этого мы допустить не можем», – цитирует руководителя пресс-служба администрации республики.

Во избежание «политических дискуссий и разного рода провокаций» Хорохордин заверил, что власти республики не планируют строительство железной дороги в Китай через ее территорию.

По его словам, в первую очередь необходимо узнать мнение местных жителей по этому вопросу, но они «вряд ли будут согласны превратить республику в большую стройку тоннелей, эстакад и железнодорожных мостов».

Ранее замгендиректора РЖД Алексей Шило заявил газете «Коммерсант» о том, что компания наметила три варианта железной дороги через Горный Алтай, которая может стать западным маршрутом в Китай для российских грузов: из Алтайского края, Кемеровской области и Хакасии.

В случае реализации проект позволит вывозить в адрес китайских потребителей 30 млн тонн грузов в год, разгружая Восточный полигон, но предполагает прокладку более 1 тыс. километров железной дороги по сложному горному ландшафту в условиях жестких экологических ограничений.

В РЖД признают, что такие планы пока существуют на далекую перспективу.

Ранее Хорохордин опроверг слухи об объединении двух Алтаев и застройке сакральных мест отелями.

ТОЛК