Горняк22: 274 случая заболевания коронавирусом выявили за сутки в Алтайском крае
Коронавирус Фото: pixabay.com
40,2 тыс. случаев заражения в регионе произошло в результате контактов с ранее заболевшими людьми. Еще 833 случая заболевания относятся к разряду завозных
За прошедшие сутки число новых зараженных коронавирусом в Алтайском крае составило 274 человека. Всего на 10 августа в регионе зарегистрировано 64 849 больных, в том числе инфицировано 4 434 ребенка (+18 за сутки), сообщает региональный оперштаб.
Коронавирус в Алтайском крае 10 августа
- 19 пациентов с коронавирусом умерли за сутки в Алтайском крае, из них 16 – от инфекции. Всего с начала пандемии в регионе скончались 4 185 человек.
- 746 человека сейчас лежат в госпиталях в тяжелом состоянии, 235 из них подключены к аппаратам ИВЛ.
- 191 житель Алтайского края вылечился от коронавируса за сутки. Общее число переболевших достигло 50 235 человек.
- 2 882 человека с коронавирусом проходят лечение в ковидных госпиталях региона. Еще у 528 пациентов этот диагноз не подтвердился, но они лежат там с пневмониями.
- Всего в крае развернуто 4 686 коек для ковидных больных, из них свободно 1 276 мест.
- На утро 10 августа в Алтайском крае прививаются 526,6 тыс. человек.
Новые случаи за сутки
Барнаул – 99,
Бийск – 20,
Заринск – 8,
Новоалтайск и Первомайский район – по 7,
Рубцовск, Змеиногорский, Калманский и Тальменский районы – по 6,
ЗАТО Сибирский, Камень-на-Оби, Зональный, Топчихинский и Троицкий районы – по 5,
Алтайский, Ельцовский, Мамонтовский, Павловский, Рубцовский, Советский, Угловский и Усть-Калманский районы – по 4,
Алейск, Алейский, Бийский, Косихинский, Локтевский, Ребрихинский, Романовский, Солонешенский и Третьяковский районы – по 3,
Баевский, Завьяловский, Красногорский, Крутихинский, Курьинский, Родинский, Солтонский, Тюменцевский, Целинный, Чарышский, Шелаболихинский и Шипуновский район – по 2,
Кытмановский район – 1.