Горняк22: Алтайские работодатели рассказали, почему отказывают соискателям

Офис Фото: pixabay.com

Аналитики отметили, что в регионе пол, возраст и национальность кандидата не оказывают существенного влияния на выбор работодателей

11,9% компаний в Алтайском крае отказывают соискателям из-за отсутствия квалификации и навыков. Чаще всего это причину называют тем, кто ищет работу в салонах красоты, спортивных клубах и юриспруденции. Об этом стало известно из исследования сервиса hh.ru.

На втором месте по популярности – невыход кандидата на связь или на работу после приглашения (11,7%). Тройку замкнуло конкурирующее предложение от текущего работодателя (10,1%). В большинстве случаев так поступают бухгалтеры, маркетологи, менеджеры по продажам, ИТ-специалисты, PR-менеджеры и финансисты.

Реже всего кандидатам отказывают из-за несоответствия личных качеств кандидата корпоративной культуре (7,6%) и несоответствия зарплатных ожиданий соискателя (8,3%).



Ранее «Толк» сообщал, что около половины барнаульцев планируют работать в отпуске. Более трети россиян не были в отпуске около двух лет и столько же граждан решили отказаться от отдыха в этом году.

ТОЛК