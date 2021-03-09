Горняк22: Медики призвали россиян не объедаться блинами на Масленицу

8 марта не только международный женский праздник, но в этом году еще и первый день Масленицы. Блины — достаточно тяжелая пища, поэтому медики предупредили россиян, чтобы они особо не увлекались этим блюдом.

По словам специалистов, каждый день блины есть не стоит, потому что это достаточно тяжелая для переваривания и усвоения пища. Кроме того, максимальная разовая порция блинов на человека не должна превышать 150–200 граммов. В такой порции содержится безвредное количество сахара, что позволит избежать переедания.

Также при выборе муки для блинов необходимо обращать внимание на заболевания и пищевую аллергию.

Алтайская правда