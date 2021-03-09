Горняк22: Обретение главы Иоанна Предтечи. Что нельзя делать в этот день

9 марта в народном календаре — Обретение, Иванов день. Православная церковь почитает обретение главы Иоанна Предтечи. Он известен также как Креститель.

Народные обычаи

Считается, что это ближайший предшественник Иисуса Христа, предсказавший его пришествие. Вел аскетичный образ жизни в пустыне, проповедовал крещение среди иудеев, крестил в водах Иордана самого Спасителя. Иоанна лишили головы из-за козней царицы Иродиады и ее дочери Саломеи.

9 марта отмечается обретение главы Иоанном. Церковная история этой святыни неясна. Считается, голова трижды возвращалась к остальным мощам святого.

Как и в большинство великих православных праздников, нельзя заниматься грязной и тяжелой работой, в том числе — уборкой и стиркой. День стоит провести дома.

Женщины старались в этот день не стирать белье, чтобы птицы не испугались и не улетели обратно.

Люди молились Иоанну об избавлении от головной боли. У него также просили дать здоровья детям, защитить посевы и даровать плодородие.

Птицы начинали в это время вить гнезда, а крестьяне им помогали: поправляли старые скворечники в садах, мастерили новые. Также подкармливали синиц.

Приметы

Если птицы вьют гнездо на солнечной стороне – лето будет холодным.

Если в этот день запела синица, скоро потеплеет.

Увидеть жаворонка или аиста на Иванов день – хорошая примета.

Если в этот день пойдет снег, на Пасху будет холодно.

Алтайская правда