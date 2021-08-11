Горняк22: Россиянам напомнили, почему не стоит оставаться на ночь в банях

Баня Фото: pixabay.com

Древние славяне верили, что в бане у бани есть хозяин Банник, который жестоко карает ночных гостей. После захода солнца нечисть собиралась в бане и душила незваных гостей

Легенды легендами, но оставаться на ночь в бане действительно опасно для здоровья, рассказала ясновидящая Кажетта Ахметжанова, сообщает «Слово и Дело».

«Ночевать в бане или сауне нельзя, это чревато самыми плачевными последствиями. Все может пойти не так, особенно если не принять меры предосторожности. Баня может быть небезопасна для людей с заболеванием сердца» – отметила она.

По словам ясновидящей, долгое пребывание в сауне или бане может вызвать обезвоживание, которое приведёт к тяжелым последствиям. Кроме того, нельзя исключать и тепловой удар.

«Кровяное давление также может непредсказуемо реагировать на резкие изменения температуры. Существует риск и гиповолемического шока из-за сильного обезвоживания. В этом состоянии перестают функционировать органы», – подчеркнула Кажетта Ахметжанова.

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