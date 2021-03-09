Горняк22: Алтайский казах считает, что у нас не делят землю и людей на своих и чужих

Директор казахской национальной школы в селе Байгамут Сапарбек Маусумбаев прокомментировал журналистам недавний информационный вброс на радио «Аззатык» (филиал «Радио Свобода», которое является СМИ-иноагентом). Речь идет о словах, сказанных в пылу полемики депутатом Госдумы РФ Вячеславом Никоновым, о том, что «территория Казахстана является большим подарком со стороны России (и СССР)».

Почти сразу же в личном Telegram-канале Никонов пояснил, что в своем выступлении на ТВ имел в виду следующее: «Интересы Республики Казахстан были соблюдены еще при определении границ Казахской ССР, которые впоследствии стали границами республики».

Алтайский казах Сапарбек Маусумбаев считает, что у нас не делят землю и людей на своих и чужих. «На Алтае казахи проживают компактными поселениями в Кулундинском, Бурлинском, Михайловском и Благовещенском районах, в Славгороде. Мы здесь родились, мы здесь живем, сохраняя наши традиции, обычаи, язык, культуру своего народа.

Я директор Байгамутской национальной казахской школы в Благовещенском районе. Первые лица Алтайского края поддерживают и поощряют развитие национальных культур, оказывая серьезную поддержку и району, и нашей школе. Наша сила – в дружбе между народами, которая есть и будет благодаря общей межгосударственной политике», – отметил известный на Алтае педагог, поэт и певец.

Фото новостиалтая.рф

Алтайская правда