Горняк22: Алтайский воспитатель стала Почетным работником воспитания и просвещения РФ

Почетным работником воспитания и просвещения Российской Федерации стала воспитатель Куйбышевского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Тамара Гебель.

Второй дом

В центр Тамара Анатольевна пришла в 1998 году, тогда это был детский дом. До того больше десяти лет работала воспитателем в детском саду поселка Куйбышево Рубцовского района. Сразу поняла, что здесь будет сложнее, ведь судьбы у ребятишек непростые.

По разным причинам они оказались вне родного дома, и надо проявлять неподдельную любовь и заботу, чтобы растопить сердце и вызвать доверие.

– В детсад ребятишек приводят мамы и папы, вечером забирают домой. А здесь мы для них – круглосуточные родители, – говорит педагог.

Недаром в центре группы называются семьями. В них объединяют не только родных братьев и сестер, радушно принимают и других. Получается разновозрастный и разнохарактерный детский коллектив. Есть такая семья и у Тамары Гебель. Ее доброго сердца хватает и на этих ребят, и на собственных внуков. Сразу и не скажешь, кто больше занимает ее мысли. Центр для нее стал вторым домом.

– В отпуск ухожу и сразу начинаю скучать, – признается она. – За каждого переживаю. Хочу видеть их счастливыми.

Счастье есть!

Счастье – это, конечно, семья. Какими бы прекрасными ни были условия в центре, здесь стараются вернуть ребенка в родную семью или передать в замещающую. Для этого проводится очень большая работа. Наверное, не так сложно воспитать маленького человека, как образумить взрослого, чтобы он вспомнил о своем ребенке, встал на путь исправления и вернулся к нормальной жизни.

Вместе с коллегами Тамара Гебель реализует проект «Тропинка домой».

– Пишем письма-напоминания. Стараемся знакомиться с родителями, приглашаем их на праздники, на другие мероприятия. Надеемся, что они увидят, как поют и танцуют их дети, как радуются приходу, и, может, что-то екнет. Многие не откликаются. Но все равно мы говорим о них детям только хорошее, – рассказывает воспитатель.

Передача в семью – дело ответственное. Сотрудники центра наблюдают, как ведут себя взрослые, стремится ли ребенок к ним. Да и потом определенное время не спускают глаз. Тамаре Анатольевне удалось вернуть мамам и папам троих ребятишек.

В большую жизнь

Некоторые ребята так и живут в центре до самого выпуска. Воспитатель обучает детей всему, что должны были дать родители.

Выпускников отправляют на учебно-тренировочное проживание в социальную гостиницу, открытую при учреждении. Им выдают набор продуктов, помогают составить меню и предлагают пожить отдельно. Никто не будит ребят в школу, не контролирует, сделаны ли уроки. Хотя в течение дня взрослые все равно заглядывают – может, нужно что-то подсказать. И когда видят, что воспитанники справляются, успокаиваются: к самостоятельной жизни готовы.

Помогает программа «В мире труда и профессий», разработанная Тамарой Гебель.

– Наши выпускники должны обладать определенными умениями, которые помогут им адаптироваться, – поясняет она. –

Я знакомлю с востребованными профессиями, помогаю определиться с учебным заведением, где их можно получить.

Лиза К. в этом году выйдет в большую жизнь и очень благодарна своему наставнику:

– Тамара Анатольевна – мудрый воспитатель. Она никогда и никого не оставит в беде, всегда придет на помощь. Находясь рядом с ней, хочется улыбаться. Она дарит нам тепло. Благодаря Тамаре Анатольевне мы научились содержать свои вещи в порядке, соблюдать чистоту, красиво одеваться и вкусно готовить. А также принимать решения, контролировать свое поведение и эмоции.

Обмен энергией

В центре развивают и творческие способности воспитанников. В студиях они занимаются вокалом, танцами, рукоделием, спортом. Каждый год участвуют в различных конкурсах и проектах краевого и всероссийского масштабов, и вполне удачно. А успехам ребят педагоги радуются больше, чем своим.

Для Тамары Анатольевны, как для мамы, главное – чтобы ее воспитанники нашли себя в жизни: получили хорошую профессию, устроились на работу, создали крепкую семью. Каждый выпускник уносит с собой частичку ее души. И она скучает по ним как по родным.

– Да, временами бывает тяжело, – признается она. – Мы отдаем детям много энергии, но тут же и заряжаемся ею от них.

Самым важным в своей профессии она считает любовь к детям и желание участвовать в жизни каждого ребенка.

Алтайская правда