Горняк22: Диетолог назвала продукты, которые укрепляют иммунитет

Диетолог Ольга Бурлакова в беседе с ФАН рассказала о том, какие продукты повышают иммунитет человека.

Как правило, продукты повышающие иммунитет, содержат витамин С, а также обладают желчегонными свойствами. Еще одна их отличительная черта – они горькие на вкус. Поэтому обычно такие полезные продукты нравятся людям меньше всего.

Для поднятия иммунитета полезны кислые ягоды: облепиха, малина, клубника – все они очищают организм (своего рода детокс) и стимулируют иммунитет.

«Также сюда можно отнести лук, горчицу, чеснок и перец. Они оказывают желчегонный эффект, а чеснок и лук выделяют специальные вещества — фитонциды, которые позволяют организму иметь хороший защитный барьер. Вода с лимоном или с огуречным настоем тоже относится к продуктам, повышающим иммунитет. Многие ссылаются на апельсин, но я бы не стала утверждать, что он наиболее подходит для поднятия иммунитета», — пояснила Ольга Бурлакова.

Есть пряма связь между молодостью человека и его иммунитетом. Если иммунные клетки в хорошем состоянии, они выполняют функцию детоксикации. Когда организм чист, разрушение клеток не происходит, поэтому организм молод и здоров.

«Тот же чеснок прекрасно чистит сосуды, как и куркума. Если кровь беспрепятственно движется по сосудам, она будет поступать к коже лица, а при ее хорошем кровоснабжении будет меньше морщин и молодость продлится гораздо дольше. Также хорошее пищеварение — залог хорошего цвета лица. Поэтому молодость лица напрямую показывает состояние вашего желудочно-кишечного тракта. Все перечисленные продукты помогут нормализовать организм и улучшить состояние», — добавила Ольга Бурлакова.

Также диетолог рекомендует не пренебрегать жирами. Сейчас очень популярны диеты с ограничением жиров – все это приводит к преждевременному старению и обвисанию кожи. Все эти новомодные тенденции мешают правильному питанию, особенно женщинам.

«Какие нерафинированные масла полезны: масло авокадо, оливковое, из грецкого ореха, тыквенных семян. Само авокадо тоже полезно, а еще морская рыба, особенно из северных морей, огурцы, помидоры, орехи. Полезна также клетчатка, но та мука, которая производится у нас, — неудовлетворительна, так как она поддается обработке. Все зависит от качественной клетчатки, поэтому надеюсь, что у нас в стране не будет дефицита качественной клетчатки, которая укрепляет иммунитет и продлевает молодость», — заключила Ольга Бурлакова.

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Алтайская правда