Горняк22: 1300 наградных наручных часов поступят в Алтайский край
1300 наградных наручных часов закупает за 3,8 млн рублей Управление делами губернатора и правительства Алтайского края. Они будут вручаться в качестве ценного подарка к региональным медалям.
Из 1300 часов 700 будут мужскими, 600 – женскими. Часы должны быть сделаны из нержавеющей стали, на циферблат наносится герб региона, на крышке выполняется гравировка: «От губернатора Алтайского края».
К часам прилагается футляр из искусственной кожи.
Поставщиком станет Московская компания «Часовое производство «Полёт-хронос».
Фото: скриншот с сайта поставщика