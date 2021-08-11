Горняк22: 1300 наградных наручных часов поступят в Алтайский край

1300 наградных наручных часов закупает за 3,8 млн рублей Управление делами губернатора и правительства Алтайского края. Они будут вручаться в качестве ценного подарка к региональным медалям.

Из 1300 часов 700 будут мужскими, 600 – женскими. Часы должны быть сделаны из нержавеющей стали, на циферблат наносится герб региона, на крышке выполняется гравировка: «От губернатора Алтайского края».

К часам прилагается футляр из искусственной кожи.

Поставщиком станет Московская компания «Часовое производство «Полёт-хронос».

Фото: скриншот с сайта поставщика

Алтайская правда