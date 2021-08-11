Горняк22: В Барнауле зарегистрировали тысячную пару новобрачных

Во Дворце бракосочетания Барнаула 7 августа зарегистрировали 1000 пару с начала 2021 года.

Согласно данным Алтайкрайстата, в прошлом году в регионе было зафиксировано 11 588 браков, а разводов – 10 031.

За последние 10 лет количество браков уменьшилось в 2 раза – в 2010 году было зарегистрировано 20 993 пар.

Лучшим возрастом для свадьбы россияне считают период с 25 до 34 лет. Именно в этой взрастной категории возрасте 40% молодоженов России сыграли свадьбу в прошлом году.

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Барнаул

Алтайская правда