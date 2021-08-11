Горняк22: 1,7 млрд рублей направлено на строительство и капремонт соцобъектов в Тальменском районе

10 августа губернатор Виктор Томенко в ходе рабочей поездки обсудил с властями Тальменского района развитие этой территории.

Сегодня в районе строится и капитально ремонтируется 58 социально значимых объектов по различным программам. Так, по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» в рабочем поселке Тальменка ведется строительство школы на 550 мест. Кроме того, по краевой адресной инвестиционной программе возводится школа на 360 мест в селе Ларичиха.

Как рассказал глава района Сергей Самсоненко, район является лидером по участию в программе поддержки местных инициатив. Здесь будет реализовано 70 проектов с привлечением инвестиций в 65 млн рублей. Он также подчеркнул, что налажено взаимодействие с правительством края, губернатором.

Отмечалось, что решения об оказании существенной финансовой поддержки Тальменскому району принимались совместно региональным правительством и АКЗС. Практически все социально значимые объекты строят под контролем депутатов от партии «Единая Россия», пишет пресс-служба главы региона.

Виктор Томенко посетил в Тальменке новый детский ясли-сад на 140 мест, который откроется уже в начале нового учебного года. Стоимость объекта, построенного по нацпроекту «Демография», составляет порядка 170 млн рублей.

Также в Тальменке в этом году завершат строительство водозабора с 3 скважинами, станцией водоочистки, резервуарами для воды и разводящими сетями. Объект стоимостью более 230 млн рублей построен в рамках нацпроекта «Экология». Он обеспечит чистой питьевой водой 19,5 тысячи жителей.

Тальменский район

Алтайская правда