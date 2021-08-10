Горняк22: Глава алтайского отделения партии «Родина» покинет свой пост

Сергей Убраев Фото: кадр из youtube.com

Сергей Убраев рассказал, что станет рядовым членом партии 19 сентября, сразу после завершения голосования на выборах в Алтайское Заксобрание и Госдуму

Экс-депутат Алтайского Заксобрания Сергей Убраев заявил об уходе с поста председателя регионального отделения партии «Родина» в Алтайском крае, сообщает «Банкфакс».

По его словам, он решил уйти с должности в ходе нынешней избирательной кампании. Политик отметил, что решение связано с неудовлетворительной подготовкой к большой выборной кампании 2021 года.

«Это мое личное решение, руководство мне не указывало на существующие проблемы, я и сам их вижу. Это, на мой взгляд, мужской поступок, потому что я прекрасно понимаю, что мы могли сработать и лучше», – рассказал он.

При этом конкретных проблем с подготовкой к выборам политик не назвал. По предварительной версии, у партии возникли трудности со сбором подписей для регистрации Убраева на одномандатном округе № 29.

Сергей Убраев также не исключил, что его уход с поста председателя может быть отложен. Это будет зависеть от того, как быстро руководство в Москве определится с преемником. Региональное отделением партии «Родина» он возглавлял с 2013 года.

Ранее «Толк» сообщал, что претендентами на место в алтайском заксобрании стали более 1,1 тысяч человек. Выборы пройдут 19 сентября 2021 года.

ТОЛК