Горняк22: Как вести себя в период растущей Луны 9–21 августа 2021

Космос. Планета. Пространство Фото: Comfreak с сайта Pixabay

Растущая луна способна помочь привлечь в жизнь необходимые перемены. С 9 по 21 августа такая возможность появится у всех знаков зодиака, уверены астрологи

В период роста Луны астрологи рекомендуют не допускать сомнений в своих силах и возможностях. Спутник Земли в августе дает людям импульс к действию. Для воплощения идей в жизнь астрологи рекомендуют быть настойчивыми и осмотрительными. Важно настроиться на позитив и поместить себя в круг верных, надежных людей.

9 августа растущая Луна во Льве подарит удачу тем, кто готов действовать решительно и активно.

10-11 августа, когда Луна будет находиться в Деве, подойдет для общения – личного и делового.

12-13 августа Луна в Весах и звездопад Персеиды дают возможность загадать заветное желание.

14-15 августа Луна будет находиться в Скорпионе.

«Субботу можно смело посвятить получению новых знаний, а воскресный день – романтическим приключениям», – пишут астрологи издания Dailyhoro.ru.

16-17 августа, когда Луна перейдет в Стрельца, будут буквально наполнены позитивной энергетикой.

18-19 августа Луна будет находиться в Козероге, и 19-е число станет опасным днем. Стоит опасаться опрометчивых, необдуманных поступков.

20-21 августа Луна в Водолее подарит удачу надежным, пунктуальным, ответственным людям.

ТОЛК