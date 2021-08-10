Горняк22: Более 50 тысяч жителей Алтайского края уже переболели коронавирусом

Коронавирус. Лечение. Лекарства. Фото: pixabay.com

Всего в госпиталях региона с подтвержденным коронавирусом сейчас находятся 2 996 пациентов. Еще у 527 больных COVID-19 не выявили, но люди находятся в больницах с пневмониями, схожими с ковидными

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 273 новых случая коронавирусной инфекции. Всего на 9 августа заболели 64 575 человек, в том числе 4 416 детей в возрасте до 17 лет, сообщает региональный оперштаб.

20 зараженных коронавирусом умерли за сутки в Алтайском крае, 18 – от ковида. За все время с начала пандемии скончались 4 166 жителей региона.

771 пациент сейчас находится в ковидных госпиталях края в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, в том числе 243 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

144 жителя Алтайского края вылечились от коронавируса за сутки. С начала пандемии выздоровели 50 044 пациента.

Больше всего в регионе зараженных коронавирусом в Барнауле – 23 227.

Всего в крае развернуто 4 686 коек для ковидных больных, из них на сегодняшний день свободно 1 163 места.

На утро 9 августа в Алтайском крае прививаются 525,5 тыс. человек.

Новые случаи за сутки

Барнаул – 94,

Бийск – 49,

Новоалтайск – 11,

Бийский район – 9,

Завьяловский район – 8,

Косихинский район – 7,

Рубцовск, Змеиногорский и Павловский районы – по 6,

Алейск, Баевский, Романовский районы – по 5 заболевших, Камень-на-Оби, Тюменцевский и Шелаболихинский районы – по 4,

Заринск, Алейский, Алтайский, Ельцовский, Калманский, Крутихинский, Усть-Калманский районы – по 3 заболевших, Славгород, Заринский, Мамонтовский, Рубцовский, Солонешенский, Топчихинский, Третьяковский, Чарышский и Шипуновский районы – по 2,

ЗАТО Сибирский, Красногорский, Курьинский, Кытмановский, Локтевский, Михайловский, Немецкий национальный, Ребрихинский, Родинский, Советский и Солтонский районы – по 1.

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