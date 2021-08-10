Горняк22: Умер бывший главный дорожник Алтайского края Виктор Давыдов

Память. Свечи Фото: pexels.com

Краевую структуру Давыдов возглавил в феврале 2006 года, войдя в администрацию губернатора региона Александра Карлина, управлявшего краем на тот момент

Бывший начальник управления Алтайского края по транспорту, дорожному хозяйству и связи Виктор Давыдов скончался 8 августа на 65-м году жизни. Об этом сообщает сайт барнаульского автовокзала.

Причина смерти не уточняется. Дата и время прощания станут известны позже.

Виктор Давыдов – уроженец алтайского села Алексеевка, получил два высших образования (Алтайский политехнический институт им. И.И. Ползунова по специальности «инженер-строитель» и АлтГУ по специальности «правоведение, юрист»). Начинал как мастер в районной строительной организации. Краевую структуру возглавил в феврале 2006 года.

Участвовал в реализации нескольких крупных проектов в сферах железнодорожного, речного транспорта и связи. При его участии было создано предприятие «Алтай-Пригород», Давыдов также являлся одним из разработчиков концепции регионального спутникового ТВ-вещания, которую ввели в крае в 1999 году.

В конце июля стало известно о смерти председателя Совета Алтайской краевой федерации панкратиона Антона Кленьшева.

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