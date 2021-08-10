Горняк22: Антон из «Реальных пацанов» ушел с ТНТ и стал режиссером

В прокат вышли "Реальные пацаны против зомби": главное о фильме Фото: Фото: patsanyvszombie.tnt-online.ru

После ухода с телеканала ТНТ фанаты стали переживать за карьеру Антона Богданова, однако она стала стремительно развиваться

Куда пропал Антон из «Реальных пацанов»

В 2018 году Антон Богданов покинул популярный проект и стал развиваться как серьезный актер, отходя от комедии. Он снялся в таких кинокартинах, как «Т34», «Полярный», «Огонь», «Цыпленок жареный» и «Эхо Москвы. Пермь». Об этом сообщает портал Customs.news.

В 2020 году актер дебютировал как режиссер с фильмом «Нормальный только я».

В 2021 году Богданов у себя на родине снял фильм по книге пермского автора «Иван Семенов». В фильме снялись Мария Шукшина, Сергей Пиоро, Роман Погорелов, Александр Лойе и другие. Сообщается, что выход картины ожидается весной следующего года.

Вскоре Богданов планирует приступить к съемкам новогодней картины, но какой – пока не известно. Также зимой он собирается снять полнометражную «черную» криминальную комедию.

Почему Антон Богданов ушел из «Реальных пацанов»

После девяти лет съемок в популярном молодежном сериале Антон Богданов решил покинуть проект.

По словам самого актера, он решил уйти из сериала, потому что ему «надоело сидеть на месте, нужно двигаться дальше, развиваться, принимать участие новых проектах».

Режиссер «Реальных пацанов» пытался отговорить Богданова и убедить в том, что съемки не помешают его развитию. Сам актер расценил эти слова как неуважение.

«Я расценил эти слова как неуважение. Они все видят во мне клоуна, экранный образ. Однако в жизни я совершенно другой человек», – рассказал Богданов.

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