Горняк22: Мусульманский Новый год 2021: как и когда отмечают праздник

Мечеть. Ислам. Ночь Фото: Mario Vogelsteller с сайта Pixabay

Вечером 8 августа наступил Новый год по исламскому календарю – Хиджре. Рассказываем, как появился праздник и что нужно делать в ближайший месяц

Начинается праздник с наступления священного для мусульман месяца Мухаррам – это первый месяц мусульманского календаря. Многие сегодня празднуют Новый год. В это время мусульманам запрещается конфликтовать.

Этот месяц предназначен для соблюдения поста и покаяния. За благие дела в этот период Аллах пошлет большее вознаграждение, но и за грехи – большее наказание, рассказывает портал Islam-today.

Мусульмане глубоко чтят Муххарам. По своей значимости он уступает только месяцу Рамадану.

Официальным религиозным праздником или выходным днем мусульманский Новый год не является. Поэтому специальных традиций для его празднования не существует. Обычно в мечетях читают проповеди, которые посвящены этому дню.

ТОЛК