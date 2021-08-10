Горняк22: Ливни с грозами и градом надвигаются на Алтайский край

После дождя Фото: Анна Меньшикова

Синоптики передали на сутки вторника штормовое предупреждение: в регионе пройдут сильные дожди и похолодает на территории всего края

Штормовое предупреждение передали синоптики в Алтайском крае на сутки 10 августа. По их данным, непогода с осадками и похолоданием продлится с ближайшей ночи до конца дня вторника, сообщает Алтайский ЦГМС.

Ожидается, что в ночь на 10 августа в регионе будет около +14 градусов, в ночные часы и днем на большей части края пройдут дожди, местами в западных районах будут сильные ливневые дожди, возможны грозы и град. Утром местами по востоку туман.

Ветер подует юго-восточный, со скоростью 7-17 м/с, при грозах порывы достигнут 24 м/с.

В дневные часы во вторник по краю ожидается +22…+27 градусов, в Барнауле будет около +25.

Со среды температура воздуха опустится до +20…+22 градусов и до конца недели сохранится вероятность осадков.

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