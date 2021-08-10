Горняк22: Протест и смирение. Жители разных стран мира рассказали о вакцинации и ковиде

Карантин, локдаун, коронавирус Фото: pixabay.com

Опрошенные «Толком» представители зарубежья говорят, что у них прививаются гораздо охотнее. Отсюда и разница в заболеваемости: во всех странах она в разы ниже, чем в РФ

Пока в России пытаются бороться с третьей волной коронавируса и обязательной вакцинацией, жители других стран прививаются и надеются на снятие масочного режима. Люди из Китая, Германии, Кипра, Израиля, Польши и Казахстана рассказали «Толку», почему они привились и как ощущают себя в условиях ограничений.

По данным на 9 августа, в России зафиксировали 22,1 тыс. новых зараженных. В Израиле за эти же сутки оказалось 7,3 тыс. новых заболевших, в Китае – 81 человек, на Кипре – 599, в Германии – 1 183, в Польше – 122, в Казахстане – 7,6 тыс.

Елизавета Леонтьева, Китай:

– Практически все население Поднебесной – законопослушные граждане. Для них не является проблемой вакцинация, даже если она обязательная. Антипрививочников здесь я не встречала. Но, насколько мне известно, каждый может отказаться от вакцинации. Никто никому не угрожает.

Все мои знакомые относятся к вакцинации положительно, причем это граждане самых разных стран: Америки, Колумбии, Йемена, Кубы, Германии, Индии, Украины, Белоруссии, Казахстана и России.

Очереди на вакцинацию есть всегда и везде. Я знаю иностранцев, которые хотели сделать вакцину изо всех сил и ждали очень долгое время. Этого было сложно добиться, так как в некоторых провинциях есть трудности – где-то вакцина в первую очередь полагается местному населению, где-то требуют много документов с места работы, и процесс затягивается из-за бюрократии, а где-то вакцинация платная.

04 августа, 8:03

Из-под палки. Законна ли обязательная вакцинация от коронавируса

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Мне повезло: я привилась без особых проблем. Единственное – пришлось ждать конкретной даты, потому что я привилась более редким препаратом, трехфазным.

Думаю, рано или поздно обстоятельства все равно бы вынудили меня это сделать, таковы наши реалии. Кстати, китайское правительство признает только свою вакцину.

Китай долгое время был свободен от вируса. Периодически появляются завозные случаи, несмотря на строгие ограничения на въезд в страну. Иностранцам сейчас практически нереально въехать в страну, очень много условий, в том числе обязательный двухнедельный карантин.

Совсем недавно к нам прилетел самолет из России, и люди, которые его убирали, заразились коронавирусом. Начался новый виток пандемии. Многие провинции находятся в средней и высокой зонах риска, вводятся ковидные ограничения: маски, повсеместное измерение температуры, локдаун. Причем нужно понимать, что в Китае карантин – это прямо карантин, когда вообще никто не работает. Все очень строго.

Возможно, такими строгими правилами китайское правительство подталкивает население к вакцинации. Я в этом не уверена, но такой вариант здесь не исключают.

Мне кажется, нам давно пора научиться жить в условиях пандемии. Мы должны принимать этот вирус как данное. Спустя время, надеюсь, он мутирует и ослабнет.

Михаил Кирилин, Кипр:

– У нас пока обязательную вакцинацию не вводят, но всячески стимулируют молодежь, разыгрывая, например, абонементы на фитнес. В целом люди сами очень охотно записываются на фоне ограничений: видел очереди на вакцинацию в местный центр, расположенный на стадионе.

Среди моих знакомых привились или в процессе прививки практически все, кому позволяет здоровье. Чтобы вакцинироваться, мне нужно было получить yellow slip, местный аналог ID-документа для работающих иностранцев. На это мне потребовалось полтора месяца, и это считается достаточно быстро. После я заполнил заявление, отправил на электронную почту в министерство здравоохранения Кипра и через неделю получил звонок с приглашением: время и номер в очереди. Я сделал вакцину Pfizer BioNtech. Вакцин у нас хватает. Очереди большие, но за час процедуру пройти можно.

Пару-тройку раз в местных барах встречал «антиваксеров», которые шумно доказывали, что вакцина не исследована и является заговором корпораций. Обычно окружающие пропускают такие разговоры, как и любые непопулярные точки зрения, мимо ушей. В Никосии были погромы: антипрививочное движение очень агрессивное.

04 августа, 12:19

В России назвали число заболевших после полного курса вакцинации

В центре «Вектор» подчеркнули, что все зарегистрированные в России вакцины достаточно эффективно защищают привитых граждан от коронавируса

Заболеваемость у нас растет, как и везде. Постоянно обсуждают и вводят ограничения: например, с прошлой недели в общественные пространства, крупные магазины, рестораны и кафе пускают только вакцинированных вторым компонентом или сдавших негативный тест в течение 72 часов.

Судя по тому, что происходит, нам еще добрую пятилетку придется разгребать последствия пандемии, если не больше. Всегда найдутся люди, которые покупают справки, верят в конспирологию, ходят на работу больными, путешествуют и развозят заразу по континентам. Человечество пока не доросло до уровня коллективного решения глобальных вопросов даже базового уровня.

Елена Шмакова, Израиль:

– Рекомендательная вакцинация у нас началась весной. При этом ввели ограничения, по которым многие «плюшки» вроде аренды гостиниц, посещения ресторанов, кино и тому подобное оказались доступны только для привитых дважды.

Большинство знакомых согласны с тем, что необходимо вакцинироваться, но резко против того, чтобы обязывать людей к этому.

Весной у нас была обширная программа по вакцинации. Поначалу были очереди, но потом добавили пункты. Когда прививалась я, уже не было никаких очередей.

Перебоев с поставками вакцин не было. Наоборот, в июне – июле правительство искало, какой бы стране пожертвовать остатки, поскольку срок годности вакцин подходил к концу.

У нас привито около 50% населения. Вокруг меня нет антипрививочников, но из соцсетей я вижу, что они существуют.

Сейчас заболеваемость растет, хотя еще в июне во всей стране было по 20 заболевших в день. Вернули обязательное ношение масок в помещениях. Каждую неделю расширяется список стран, после посещения которых необходим недельный карантин. Началась вакцинация третьей дозой для населения в возрасте 60+.

Победить пандемию можно, только прививаясь и соблюдая ограничения: ношение масок и карантин при малейшем недомогании.

Александр Лысенко, Казахстан:

– У нас до 10 августа обязательно должны вакцинироваться все работники сферы услуг. В противном случае им придется за свой счет сдавать ПЦР-тесты и предъявлять работодателю.

Кроме того, согласно новому постановлению санврача, с 12 августа работодателям запрещено допускать к работе невакцинированных сотрудников без ПЦР-теста – иначе им грозят штрафы.

Привиться в Казахстане нетрудно, очередей нет. Я привился на работе. На наше предприятие два раза в неделю в здравпункт с 8 до 20 часов приезжает группа людей, которая вакцинирует всех желающих. Таких точек по городу много.

По заболеваемости Казахстан разделен на зеленые, желтые и красные зоны. Антиковидные ограничения для каждой зоны разные. Существует аналогия московских QR-кодов – приложение Ashyq (Ашык). Люди посещают по нему общественные места.

02 августа, 6:04

Ни премий, ни медотводов. Что говорят о вакцинации жители регионов России

Люди из разных субъектов страны рассказали, в каких ограничениях живут и что думают о прививочной кампании против коронавирусной инфекции

Вакцинированные граждане массово получают призы. Например, после того, как я поставил второй компонент, мне подарили 30 тысяч тенге (5 тыс. рублей) в магазин бытовой техники. Такие способы мотивации вызывают большие сомнения. Люди просто не верят государству – во многом из-за предыдущих нелогичных постановлений. Например, когда заставляли ходить за хлебом по четным дням, работать до 17 часов.

Недавно президент произнес фразу, из-за которой многие люди оскорбились. Он сказал что-то вроде: «Мы не позволим какой-то группе антиваксеров вредить здоровью нации».

Был период, когда у нас «Спутник V» ставили не через 21 день, а через 45. Несоответствие с инструкцией производителя напугало людей. Но сейчас это наладилось.

Больше всего вызывает отрицательные эмоции постоянный информационный поток ковидных новостей, особенно если среди них встречаются ложные. Вот в Турции такое ощущение, что пандемия заканчивается в аэропорту – дальше обычное существование. Хочется абстрагироваться, продолжить жить дальше.

Светлана Фомичева, Польша:

– Наши власти активно продвигают вакцинацию. Ходят разговоры о четвертой волне коронавируса в августе – сентябре и ограничениях только для непривитых. Пишут, что примерно 45% людей вакцинировались.

Учитывая небольшое население города, где я живу, никто особо о вакцине не думает. Но в Варшаве большинство привились и спокойно путешествуют в другие страны без карантина и тестов.

Я еще не привита, но планирую. Пока я здесь всего полтора месяца, еще не разобралась, куда и как записываться. Ситуацию осложняет то, что я плохо знаю язык.

28 июля, 9:22

«У меня медотвод». Есть ли законные способы избежать вакцинации

По законам РФ вакцинация – дело добровольное, однако люди некоторых профессий обязаны делать прививки. Чтобы избежать вакцинации, нужны веские причины

У меня есть знакомые, которые категорически против прививок. Но я не обсуждаю с ними эту тему.

Число новых заболевших в Польше по сравнению с весной минимальное (В апреле 2021-го фиксировали десятки тысяч заболевших в день, сейчас – до 200 по всей стране. – Прим. ред.), но уже начался небольшой рост. Даже не верится, что через месяц может быть новая волна, потому что сейчас все открыто и ограничений особо нет: только нужно носить маски в помещениях и на рабочем месте.

Мне кажется, этот вирус никуда не денется. Только коллективный иммунитет может перевести нас из режима пандемии в обычную жизнь.

Софья Гюнтер, Германия:

– Я и большинство моих друзей сделали прививки, чтобы защитить себя и своих близких, чтобы ходить на концерты и чувствовать себя свободно. Я думаю, что только вакцинация остановит пандемию. Но обязательную вакцинацию у нас не ввели и вряд ли введут.

Вакцину можно получить, просто позвонив в местную поликлинику. Назначают прием на конкретное время. Могут возникнуть трудности, если человек хочет определенную вакцину: тогда возможно придется постоять в виртуальной очереди за ней.

Не так давно в Германии были демонстрации: довольно много людей выступают против вакцинации, считают, что это бессмысленно и что вообще никакой «короны» нет.

Мы по сей день ходим в масках в магазинах, торговых центрах, закусочных и т.д. Около месяца назад мы перестали носить маски на улице (на некоторых особенно оживленных нужно было защищаться). Также у нас не проводятся концерты и прочие массовые мероприятия.

Сейчас заболеваемость начинает расти (фиксируют примерно по 1–1,5 тыс. случаев в день), а до этого была долгая пауза, когда число вновь заболевших было совсем низким. Вероятно, приближается новая волна.

ТОЛК