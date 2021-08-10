ГОРНЯК22 10.08.2021
Общество

Горняк22: С Днем биодизеля! Какие еще праздники отмечаются сегодня, 10 августа

Горняк22
12 часов Ago

Топливо. Бензин. Заправка. Фото: pixabay.com

Во вторник, 10 августа, во всем мире будут чествовать День появление биодизеля, а в Эквадоре отпразднуют годовщину провозглашения независимости от испанской колонизации

Какие праздники сегодня, 10 августа

  • Международный день биодизеля отмечают 10 августа в России и мире. Экологически чистый праздник учрежден в память о первом использовании продукта.
  • Православная церковь сегодня чествует икону Смоленской Божией Матери.
  • В Эквадоре празднуют важное историческое событие – День независимости.
  • Также 10 августа отмечается большим военным парадом День сил обороны в Зимбабве.
  • 10 августа именины празднуют Анастасия, Антонина, Елена, Ирина, Василий, Ефим, Иван, Моисей, Никанор, Николай, Павел, Прохор, Сергей и Юлиан.

    Источник – «Календарь событий»

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