Горняк22: Скончался бывший главный дорожник Алтайского края Виктор Давыдов

8 августа на 65-ом году жизни умер экс-начальник управления Алтайского края по транспорту, дорожному хозяйству и связи Виктор Давыдов.

Об этом сообщают на сайте автовокзала Барнаула. О причинах смерти в сообщении не говорят, как и о том, где и когда пройдет прощание.

Виктор Давыдов был начальником краевого управления по транспорту, дорожному хозяйству и связи при Александре Карлине. При его участии реализованы значимые проекты в сферах железнодорожного и речного транспорта. Он был инициатором создания «Алтай-Пригорода». Кроме того, Виктор Давыдов был одним из тех, кто разработал концепцию создания регионального спутникового телевидения, действующего в крае с 1999 года.

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Барнаул

Алтайская правда