Горняк22: Алтайский край вошел в список российский регионов с наименьшей разницей в зарплатах

Алтайский край вошел в топ регионов РФ, в которых наименьшая разница зарплат. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Разница в зарплатах в Алтайском крае составила 6,6 раз (11,7 тысяч рублей у наименее оплачиваемых, против 76,8 тысяч рублей у наиболее оплачиваемых).

Рядом с нашим регионом по наименьшему разрыву в зарплатах расположилась Тыва (5,9 раз; наименее оплачиваемые 10% получают 16,3 тысячи рублей, а самые высокооплачиваемые 95,6 тысяч рублей) и Карелия (разрыва 6,6 раз; 17,1 тысяч рублей против 112,4 тысяч рублей).

Максимальное зарплатное неравенство фиксируется в Москве – 17,9 раз, где наименее оплачиваемые 10% работников получают около 20 тысяч рублей, а наиболее оплачиваемые 10% зарабатывают 357,5 тысяч рублей. Рядом расположились Санкт-Петербург с разрывом в 12,7 раз (16,6 тысяч рублей против 211,5 тысяч рублей) и Подмосковье с разрывом в 12 раз (14,4 тысяч рублей против 173,1 тысяч рублей).

«Пандемия усугубила зарплатное неравенство. Это произошло не только в связи с тем, что коронавирусный кризис в разной степени повлиял на отрасли и сферы деятельности. Приоритетом российских властей стала минимизация безработицы и сохранение занятости, пусть и ценой низких зарплат. Правительство стимулировало работодателей сохранять штат, однако у бизнеса в условиях кризиса не было возможности держать зарплаты на прежнем уровне. В результате значительная часть работников со средними зарплатами перешла в категорию низкооплачиваемых. <…> Основной же удар пришелся как раз на работников с невысокими заработками», — пояснила президент FinExpertiza Global Елена Трубникова.

Всего исследованием было охвачено 104,6 тысяч организаций всех видов экономической деятельности. Информация о дифференциации была предоставлена за апрель 2021 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Более 6,6 млрд рублей инвестировано в проекты Алтайского края

Алтайская правда