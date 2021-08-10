Горняк22: Учителей и чиновников планирует перевести на российские мессенджеры

Власти хотят перевести всех бюджетников и госслужащих на отечественные сервисы обмена данными. Сюда входят мессенджеры, почта и видеконферен-связь.

По прогнозам, в 2022 году эти меры затронут учителей и преподавателей ВУЗов, чтобы они смогли общаться с родителями, школьниками и студентами через отечественные IT-сервисы. Эксперты видят инициативу трудной, но необходимой на фоне зависимости от западных решений. Об этом сообщает «КоммерсантЪ».

Об этом задумались, когда Microsoft из-за санкций США отказалась продавать свои продукты МГТУ им. Баумана, который готовит специалистов для оборонной отрасли.

«До сих пор даже на государственном уровне часто используются иностранные платформы, опенсорсные или снятые с производства «решения с непонятной поддержкой», зарубежные облачные сервисы, хотя среди отечественных систем есть конкурентные аналоги», — рассказывает гендиректор IVA Technologies Станислав Иодковский.

Как сообщают в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко, эти инициативы одобрила правительственная комиссия по цифровому развитию еще 20 июля.

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Алтайская правда