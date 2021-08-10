Горняк22: На благоустройство центральной площади в Усть-Калманке Алтайского края выделили 4 млн рублей

В Усть-Калманке Алтайского края завершен второй этап благоустройства центральной площади. Из федерального и регионального бюджета на ремонт выделили 4 млн рублей.

В этом году администрация района продолжила обновление площади, начатое в 2020 году. Еще в прошлом году на площади заменили старое асфальтовое покрытие и положили брусчатку. В этом году здесь появилась современная детская площадка, фонтан с подсветкой, зона для семейного отдыха, установлены малые архитектурные формы и необычные скамейки с каменными основаниями, сообщает Минстрой Алтайского края.

«Эта территория является единственным местом для проведения праздников, общественно-массовых мероприятий, фестивалей и концертов различного уровня. Обновленный объект войдет в существующую социально-досуговую инфраструктуру села, поэтому благоустройство площади мы разделили на два этапа, чтобы выполнить здесь действительно масштабные работы», — отметила главный архитектор Усть-Калманского района.

Напомним, с 2020 года возможность участия в федеральной программе благоустройства по нацпроекту «Жилье и городская среда» появилась у населённых пунктов, в которых проживает не менее 5 тысяч жителей. Одним из таких сел стал райцентр Усть-Калманка. В следующем году муниципалитет также планирует участвовать в нацпроекте, в планах благоустройство аллеи по улице Ленина.

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Усть-Калманский район

Алтайская правда