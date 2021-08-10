Горняк22: Сенатор РФ Александр Карлин принял участие в открытии выставки, посвященной Герману Титову

Выставка «17 космических зорь Германа Титова» открылась в Московском музее космонавтики. Она посвящена 60-летию первого суточного полета в космос Германа Титова. Здесь представлены редчайшие предметы и подлинные документы из личного архива семьи Титовых, центрального архива Минобороны, фотохроники ТАСС, музеев и частных коллекций.

Среди почетных гостей на мероприятии были супруга Германа Титова Тамара Васильевна и дочь Татьяна. А также начальник Главного испытательного космического центра им. Г. С. Титова Сергей Марчук, летчики-космонавты Владимир Джанибеков, Александр Александров, Александр Калери, дочь космонавта Юрия Гагарина Елена.

Выступая на открытии выставки, Александр Карлин отметил многогранность личности Германа Титова и его чистую сыновнюю любовь к малой родине, пронесенную через всю жизнь. И по сей день в Алтайском крае жива память об уникальном земляке. Его имя присвоено Алтайскому оптико-лазерному центру, Барнаульскому аэропорту, многим улицам, школам и спортивным объектам региона. Широко известен и в крае, и за его пределами мемориальный музей космонавта. Музей начинался как народная инициатива, а в настоящее время это современное учреждение культуры с интереснейшей экспозицией и максимумом комфорта для посетителей.

«Своим богатейшим научным наследием Герман Степанович еще скажет веское слово и в мирном освоении космоса, и в защите нашей страны», — подчеркнул сенатор.

Жена и дочь Германа Титова выразили благодарность Александру Карлину за участие в открытии выставки и многолетнюю работу по увековечению памяти знаменитого земляка в Алтайском крае.

Алтайская правда