Горняк22: Звезду фильма «Робокоп» обвинили в изнасиловании

Юэль Киннаман Фото: instagram.com/joelkinnaman/

Пара устроила взаимные обвинения: модель заявила, что актер ее изнасиловал, а тот в свою очередь рассказа о вымогательствах со стороны девушки

Актера Юэля Киннамана обвинила в изнасиловании шведско-ямайская модели Габриэллы Магнуссон, сообщает РИА «Новости».

Он признался, что в 2018-м году между парой был короткий роман. Модель пыталась всячески выйти с ним на связь и даже угрожала, что причинит вред его близким Также, по его словам, девушка вымогала у него деньги и грозила распространить о нем слухи.

Сама Магнуссон заявила, что у нее есть доказательства насилия, а у актера только слова.

Шведский актер Юэль Киннаман родился 25 ноября 1979 года, он известен по таким фильмам, как «Робокоп» (2014), «Отряд самоубийц» (2016; 2021), «Девушка с татуировкой дракона» (2011) и другие.

Ранее сообщалось, что юмориста «Кривого зеркала» обвинили в изнасиловании.

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