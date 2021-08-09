ГОРНЯК22 10.08.2021
Общество

Горняк22: Как россияне предпочли бы потратить миллион?

Горняк22
19 часов Ago

ВЦИОМ представил результаты нового опроса среди россиян. Вопрос был простой: как бы они потратили миллион  долларов, если бы выиграли в лотерею.

Почти половина россиян – около 54% — потратили бы деньги на покупку жилья, учебу или отдых.

Каждый десятый респондент (10%) отложил бы средства на «черный день». При этом он бы поместил деньги в надежный банк, купив государственные облигации. Еще 31% россиян вложит выигранный миллион ради увеличения доходов.

Среди прочих ответов была и  помощь родителям или детям — 12%. Долги по кредитам закрыли бы 2%. Не нашли ответа на такой вопрос 4% респондентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Как снижают цены на «борщевой набор» в Барнауле

Алтайская правда

Добавить комментарий

Похожие записи:

Читать по теме:

ВТОПЕ: