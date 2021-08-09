Горняк22: Блогер из Китая оценил российские продукты
Пользователя китайского портала WeChat удивился вкусу хлеба и с восторгом отозвался о колбасе и молочных продуктах в российских супермаркетах.
Китайский эксперт по продуктам рассказал соотечественникам в статье, какие необычные товары можно найти на полках российских магазинов. Об этом сообщают РИА Новости.
«Гуляя по иностранным супермаркетам, можно по-новому взглянуть на привычный уклад жизни, а также немного узнать о привычках питания местных жителей, стиле одежды, ежедневном досуге. И, конечно же, приобрести необычные товары, которые не продаются на родине», — отметил китайский блогер.
Поразил эксперта наш черный хлеб. На вкус он показался ему «на любителя» — слегка кислым и соленым. В то же время автор пояснил, что белый хлеб очень питательный, качественный и недорогой. И посоветовал приобрести именно его.
Особо отметил китайский эксперт российские молочные продукты. Огромный выбор, хорошие цены и вкус – вот что так удивило блогера. Он отметил, что наша «молочка» полезна для пищеварения.
Колбаса попада в разряд деликатесов.
«Она обладает приятным пряным вкусом. Колбасу можно нарезать тонкими ломтиками и сразу употреблять в пищу, а можно обжарить и добавить в готовое блюдо», — рассказывает он в своем блоге.
Среди сладкого китайский блогер выделил шоколад и посоветовал захватить с собой на родину несколько плиток.
Что касается алкоголя, то тут все понятно. Традиционный русский напиток автор оценил так:
«Если, уезжая из России, вы не захватили с собой бутылочку прославленного алкогольного напитка, значит вы и не были в России».
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