Горняк22: Блогер из Китая оценил российские продукты

Пользователя китайского портала WeChat удивился вкусу хлеба и с восторгом отозвался о колбасе и молочных продуктах в российских супермаркетах.

Китайский эксперт по продуктам рассказал соотечественникам в статье, какие необычные товары можно найти на полках российских магазинов. Об этом сообщают РИА Новости.

«Гуляя по иностранным супермаркетам, можно по-новому взглянуть на привычный уклад жизни, а также немного узнать о привычках питания местных жителей, стиле одежды, ежедневном досуге. И, конечно же, приобрести необычные товары, которые не продаются на родине», — отметил китайский блогер.

Поразил эксперта наш черный хлеб. На вкус он показался ему «на любителя» — слегка кислым и соленым. В то же время автор пояснил, что белый хлеб очень питательный, качественный и недорогой. И посоветовал приобрести именно его.

Особо отметил китайский эксперт российские молочные продукты. Огромный выбор, хорошие цены и вкус – вот что так удивило блогера. Он отметил, что наша «молочка» полезна для пищеварения.

Колбаса попада в разряд деликатесов.

«Она обладает приятным пряным вкусом. Колбасу можно нарезать тонкими ломтиками и сразу употреблять в пищу, а можно обжарить и добавить в готовое блюдо», — рассказывает он в своем блоге.

Среди сладкого китайский блогер выделил шоколад и посоветовал захватить с собой на родину несколько плиток.

Что касается алкоголя, то тут все понятно. Традиционный русский напиток автор оценил так:

«Если, уезжая из России, вы не захватили с собой бутылочку прославленного алкогольного напитка, значит вы и не были в России».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:20 продуктов, которые сжигают жир и помогают похудеть

Алтайская правда