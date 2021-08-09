Горняк22: По селам Рубцовского района самодеятельные артисты ездят с бесплатными концертами

По селам Рубцовского района колесит автоклуб – самодеятельные артисты из села Веселоярск ездят с бесплатными концертами, иной раз выступая прямо в поле и на улицах сел.

Этой инициативе уже более 20 лет. Особенно артистов ждут в маленьких селах, где нет собственных домов культуры.

Основной состав меняется время от времени, большая часть – очень активные и по-хорошему непоседливые люди старшего возраста. Как рассказала журналистам газеты «Хлебороб Алтая» Любовь Гренц, руководитель объединения, каждый раз коллектив из 10 человек привозит новую концертную программу, стараясь показывать разнообразные художественные номера.

Если поступают просьбы выступить перед коллективами или большим семейным торжеством – тоже не отказывают. Иногда за артистами готовы прислать транспорт даже из ближайших сел соседних районов – лишь бы приехали.

Сами гастролеры мечтают о собственной новой специализированной машине, чтобы колесить на ней с новыми концертами.

Алтайская правда