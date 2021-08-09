Горняк22: Жители алтайского села мечтают возродить поселковый ДК

Фото Олег БОГДАНОВ

Уезжать или оставаться? Для уроженцев малых сел, тех, где закрыты школы, ФАПы, клубы, выбор уже сделан. Кто хотел – тот давно перебрался поближе к цивилизации. Остальные жители поселка Первомайского Солонешенского района остались. Поближе к несуетному бытию, первозданной природе, могилкам матерей и отцов.

Всего 83

На территории Лютаевского сельсовета, одного из самых малонаселенных в крае, живет всего 431 человек, большая часть – в самом Лютаево, где есть все необходимые социальные объекты. В поселке Первомайском, в десяти километрах отсюда, нет ничего. Ехать надо до ближайшей больницы, детского сада, школы, Дома культуры…

За триста верст с гаком мы отправились ради этой встречи с первомайцами – по их просьбе. Не потому, что жаловаться любят люди, а потому что с проблемами столкнулись, которые не в силах решить самостоятельно.

Поселок Первомайский, 83 жителя, молодежи и двадцати человек не наберется. Организаций и предприятий как таковых нет, поэтому люди либо в другие населенные пункты на работу ездят, либо сами себе работодатели: занимаются ЛПХ, сдают молоко.

– Сегодня у жителей таких небольших поселений, как Первомайский, сложностей хватает, но и возможностей тоже, программ, в которые можно включать те или иные объекты, – рассказывает, пока едем, глава Лютаевского сельсовета Татьяна Киселёва. – Так, по программе поддержки местных инициатив они могли бы проголосовать за водопровод или за игровую площадку, которая очень кстати бы пришлась, ведь летом сюда на каникулы к бабушкам и дедушкам съезжаются внуки из городов. Но народ отдал свои голоса за проект «Создание памятника советской деревне». Его воля, мы оформили документы, смету составили, около полутора миллионов рублей вышло. Но пока не успели реализовать задуманное: из-за резкого роста цен на металл не сразу удалось найти подрядчика. Сейчас он определен, это компания «ТехСибСтрой», директор Александр Николаевич Панов. Мы с ним уже встречались, вместе с инициативной группой поселка обсуждали детали будущего памятника.

«Мы ещё живы»

Первое, что удивляет, – ухоженность, необычная даже для села. Чисто, ни соринки на улице, и трава аккуратно скошена. Предвидя вопрос, глава сельсовета улыбается:

– Да, люди в Первомайском старательные, отзывчивые. Есть свой лидер, активист Владимир Семёнович Абрамов, вокруг него такие же энтузиасты сплотились. На безвозмездной основе занимаются благоустройством и озеленением, восстанавливают местный парк, ограждение вот новое сделали вокруг Дома культуры, хоть он и закрыт. Идею с памятником тоже они продвигают. Но пусть они сами обо всем расскажут.

Жители ждали «АП» у того самого закрытого ДК. Вот уже год прошел, как сократили и полставки худрука, и само это учреждение культуры. Однако Евгения Фефелова, которая занималась раньше с коллективом «Ромашки», продолжает ходить сюда каждый день как на работу. Цветы полить, пыль протереть, с людьми поговорить, если вдруг кто зайдет, увидев открытую дверь. Зачем им все это?

– А по другому-то нельзя. Заброшенное здание очень быстро разрушается, и тогда уже не восстановить. Допустить этого мы не можем, ведь в этих стенах – душа поселка. Нет клуба – и жизни нет. Так что пусть живет, – отвечает женщина, и односельчане согласно кивают головой.

Поначалу показалось, что путано люди говорят. То о памятнике начнут, то вдруг на проблемы старого ДК, построенного в начале 70-х годов ХХ века, переключатся. Не сразу и поймешь, в чем проблема-то. Хотите участвовать в художественной самодеятельности или на концертах бывать – пожалуйста. Почти в каждом дворе своя машина, садись, езжай, ведь всего 10 километров до Лютаево, 25 – до райцентра, там есть хорошо оснащенные дома культуры. Да и лютаевская культбригада готова по первому запросу в Первомайский отправиться.

Конечно же, не в песнях и не в плясках, как оказалось, дело.

– Мы хотим создать здесь, на этой территории, духовно-культурный центр поселка, и думаем, все параллельно надо делать – и памятник ставить, и ДК ремонтировать. Но если мемориал теперь – лишь вопрос времени, то с клубом все куда сложнее. Нас ведь и слушать никто в районе не стал, хотя мы обращались к районной власти и депутатам. Закрыли, не спросив. Не положено, и все тут. Вот уже год так живем. И выбор невелик у людей – умирать здесь или уезжать, если кому-то что-то не нравится. Но мы еще живы. И куда нам от родных могил? Многое сами делаем и платы за работу не просим, потому что для себя, для своего поселка. Но ремонт крыши нам без поддержки не осилить, даже если все сбросимся, а обратиться не к кому – нет ни фермеров рядом, ни предприятий, готовых помочь.

Память остаётся здесь

Кровля здания, не знавшего капремонта со времени постройки, полуразрушена, на стенах – следы потеков от дождей и таявшего снега. Но в помещениях – тот особый уют, какой только и встретишь в таких вот маленьких сельских клубах. И тишина – тоже особая, нарушить которую первой решилась Мария Мухина:

– Вы всерьез думаете, что мы бьемся за свое право петь и плясать? ДК – единственное место, где поселковые собирались в День пожилого человека, на 8 Марта, Новый год или День села. Даты, которые привыкли отмечать все вместе, нашей поселковой семьей. Это был клуб общения. Его не получится вот так запросто взять и перенести в Лютаево.

– Была одна радость – и ту отобрали. Не Дом культуры в Первомайском закрыли, а память нашу о родных, о детстве нашем и юности, – вторит подруге Анна Стародубцева.

Есть в закрытом поселковом ДК свой музей, маленький, в одной комнате размещен, но с какой любовью он оформлен экспонатами, предметами быта ХХ века, предоставленными жителями поселка! Зал славы, боевой и трудовой. Ни копейки бюджетной не потрачено. Фотографии, стенды, оформление – жители все из своих карманов оплачивали.

– Вот моя мама, Софья Васильевна Абрамова, а вот батя, фронтовик Семён Иванович, он после войны здесь трудился управляющим отделением совхоза «Светлинский». Я в архиве документы изучал, в советское время в одном только этом поселке 273 человека работали, – бережно гладит родные портреты Владимир Абрамов.

От пустых планшетов вместо фото холодом веет. Это мальчишки, погибшие в 1941–1942 годах. Ни снимков их не осталось, ни родни, объясняют местные. Иван Колмаков, Фёдор Перов, Егор Стребков… Пятьдесят парней отправил на фронт Первомайский, не вернулось и половины.

Мы уехали, а люди остались. Со своей памятью, с мамами–папами, и с надеждами на то, что возродится поселковый ДК, местный клуб общения, на чиновников, которые, вычеркнув однажды «объект культуры», могут и назад его «вчеркнуть». Хотя по нормативам вроде и не положен он здесь…

Есть мнение

Ситуацию прокомментировала министр культуры Алтайского края Елена Безрукова:

– Проблема и впрямь существует для малочисленных поселений, но даже если количество жителей ниже определенного, нормативного, прежде чем закрывать единственный очаг культуры, нужно было провести сход села. В случае, если в населенном пункте объекта нет и не было как такового, включается норма о выездном обслуживании, и это один подход. Другой – если исторически Дом культуры был. Автоматом, только потому, что село немногочисленно, от него не отказываются. С людьми надо советоваться – действующее законодательство Алтайского края предписывает такую норму. Она вариативна, но в любом случае решение должно быть одобрено большинством голосов местных жителей.

Алтайская правда