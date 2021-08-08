Горняк22: У вас двойник: жительница Барнаула не может оформить школьную выплату на ребенка

Девочка. Дети Фото: pixabay.com

Оказалось, что в России два ребенка с похожими персональными данными. Из-за этого жительница Барнаула не может оформить выплату на ребенка

Жительница Барнаула Татьяна пожаловалась, что не смогла оформить школьную выплату в 10 тысяч рублей на свою 16-летнюю дочь, сообщает «Инцидент Барнаул».

Фото: Инцидент Барнаул

По ее словам, впервые ей отказали по причине, что «выплата уже произведена». Однако деньги она якобы не получала.

«В первый раз мне пришел отказ, где было написано, что выплата уже произведена, я обратилась лично на приём в ПФР и оказалось, что есть девочка у которой ф.и.о и дата рождения, СНИЛС, а также полис схожи, только она родилась и живёт в Екатеринбурге», – рассказала она.

Однако повторная подача заявления также оказалась безуспешной. Тогда женщине предложили поменять СНИЛС, что она и сделала. Но после повторной подачи заявления ей снова пришел отказ. Сейчас она пытается найти решение, как ей добиться положенной господдержки.

Выплата положена детям в возрасте от 6 до 18 лет. Также средства получат россияне с ограниченными возможностями в возрасте от 18 до 23 лет. Выплаты предназначены для семей, где есть дети такого возраста. Чтобы их получить, родителям надо подать заявление на портале госуслуг или обратиться в отделение Пенсионного фонда.

Ранее сообщалось, что почти 210 тысяч заявлений на школьные выплаты одобрили в Алтайском крае.

ТОЛК