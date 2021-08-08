Горняк22: Как поздравить с Днем строителя элегантно и красиво, в прозе и стихах

Шампанское. Лед. Бутылки Фото: pixabay.com

День строителя 2021 отмечают 8 августа. В любимый российский праздник «Толк» подготовил подборку красивых поздравлений с Днем строителя в прозе и стихах

Поздравления с Днем строителя 2021 в стихах

В День строителя желаю

Настроения отличного,

Пусть от невзгод судьба спасает

Как стена кирпичная.

Пусть сердце греется любовью,

Желаю жизни долгих лет.

И пускай всегда здоровье

Будет крепким как цемент!

С Днем строителя тебя я поздравляю!

Проектов много прибыльных желаю.

Рабочие чтоб ― сплошь профессионалы,

И качественными ― все материалы.

Чтобы труд достойно был оплачен,

По жизни был всегда только удачен.

Здоровья крепкого тебе желаю,

От всей души еще раз поздравляю!

Поздравления в День строителя в прозе

Поздравляю с Днем строителя и хочу пожелать удачных проектов, плодотворной работы, интересных идей и успешных задумок. Пусть с каждым днем кирпичик за кирпичик прочно и крепко строится счастье твоей жизни, пусть нерушимой будет стена твоих надежд и радости!

Всех строителей поздравляю с их профессиональным праздником! В День строителя желаю, чтобы фундамент вашей жизни был прочным, крепким и долговечным!

Строители, поздравляю вас с профессиональным праздником! Желаю могучего здоровья и удивительной выносливости. Потрясающих проектов и многочисленных заказов. Великолепной оплаты труда и приятного трудового процесса. Будьте счастливы!

Поздравления с Днем строителя в СМС

Пусть все удачно строится,

Достаток пусть утроится,

Перспектив заоблачных,

Успеха, и возможностей!

Постройте жизнь свою красиво,

Из ярких камешков любви,

И всё пусть будет вам под силу,

Свернуть хоть горы вы б смогли!

Пожелаю крепкой каски,

Замечательных коллег,

Чтобы жизнь была, как в сказке,

А денег – как зимою снег!

Источник

ТОЛК