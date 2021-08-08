Горняк22: Всемирный день кошек 2021: история, традиции, интересные факты

Кошка Фото: pixabay.com

8 августа отмечается Всемирный день кошек (World Cat Day). Рассказываем, с чем связано появление этого праздника, его традиции, а также интересные факты про мохнатых друзей

История Всемирного дня кошек 2021

Всемирный день кошек – довольно молодой праздник, который впервые появился в 2002 году по инициативе Международного фонда по защите животных «Animal Welfare». Он был создан с целью привлечения внимания к проблеме бездомных котов и кошек. Об этом сообщает портал Calend.ru.

Праздники, посвященные домашним любимцам, существуют во многих странах. Так, например, «День кошек» в России отмечают 1 марта, в США – 29 октября, в Японии – 22 февраля.

Традиции Всемирного дня кошек 2021

Этот день в каждой стране празднуют по своим устоявшимся традициям. В различных городах России 8 августа проходят праздничные мероприятия, соревнования, конкурсы, акции и выставки, в которых принимают участие кошки разных пород. Также принято посещать котокафе, уделяя внимание живущим в них питомцам.

В США в этот день участники праздника призывают всех желающих заниматься благотворительностью: посещать кошачьи приюты, жертвовать часть средств на их существование или же дарить кому-то из питомцев шанс обрести свой дом.

Японцы в День кошек посвящают своим любимцам стихи, создают в их честь мультфильмы и телесериалы. В магазинах Японии можно купить фигуры котов с поднятой лапкой. Считается, что животное как бы протягивает в ней счастье и удачу.

Топ-5 интересных фактов про кошек

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