Горняк22: Пять способов, которые помогут справиться с метеочувствительностью

Неважно себя чувствуют при смене погоды многие люди. Однако можно справиться с этим состоянием, придерживаясь ряда рекомендаций.

По словам невролога Разият Чупановой, метеочувствительности подвержены, прежде всего, люди с хроническими заболеваниями. Чаще всего этот астма, артриты, тревожные расстройства, сердечно-сосудистые проблемы. Пациенты с заболеванием сердца страдают от повышения температуры, а люди с бронхолегочными болезнями — при снижении, пишет Лента.ру.

Чупанова озвучила пять способов, которые приведут в тонус метеозависимых людей.

В первую очередь, это прогулки в любую погоду. Они закаляют организм и помогают приспособиться к погодным условиям. Физические нагрузки укрепят организм и иммунитет. Полноценный сон в течение семи-восьми часов поможет восстановиться нервной системе. Также необходимо снизить влияние стресса и лечить депрессивные расстройства, который провоцируют бессонницу и выброс гормонов стресса.

Ну, и конечно, сбалансированное питание. Необходимо воздерживаться от спиртных напитков и никотина, не злоупотреблять кофе.

Алтайская правда