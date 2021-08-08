Горняк22: Парк «Юбилейный» в Барнауле полностью благоустроят к 2024 году

В ходе выездного совещания на территории парка «Изумрудный» глава города Вячеслав Франк оценил темпы проводимых работ.

Ремонт парка проводится в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». На его восстановление выделено 90 млн рублей из краевого и городского бюджетов. Здесь появятся дополнительные пешеходные дорожки, освещение, площадки, сцена. Обновленный парк станет еще более популярным.

«Уже сегодня его посещает более 2 тысяч человек в день, а в выходные в два раза больше. Совместно с правительством Алтайского края планируем развивать данный проект, чтобы к 2024 году закончить все мероприятия по благоустройству парка «Изумрудный». Абсолютно уверен, что данный объект будет уникальным и станет одной из главных точек притяжения для горожан», — подчеркнул Вячеслав Франк.

Все работы в «Изумрудном» выполняются согласно графику, и их планируют завершить к ноябрю, пишет пресс-служба городской мэрии.

Всего в городе планируется благоустроить 55 общественных территорий, из них обновлено уже 11 зеленых зон.

Барнаул

Алтайская правда