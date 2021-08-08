Горняк22: В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать дыню

Эксперты Роскачества объяснили, что нужно знать, чтобы не купить незрелую, испорченную или нитратную дыню.

Понюхать и помыть

Избыточное содержание нитратов в дынях – это заблуждение. Чаще всего люди инфицируются болезнетворными микробами на поверхности плода. Поэтому не стоит резать дыни или как-то иначе повреждать ее кожуру при приобретении. Дома необходимо тщательно помыть, а только потом разрезать этот продукт.

От спелой дыни исходит характерный дынный аромат. Переспевший плод часто приобретает «винный» запах.

У сортов с сеточками или полосами должны ярко проявляться эти качества. У спелой дыни при нажатии на кожуру, она слегка проминается. А если осталась стойкая вмятина, скорее всего, дыня переспела.

В качестве десерта

В дыне содержится много глюкозы, поэтому есть ее целесообразнее в начале дня – на второй завтрак или в качестве десерта после обеда.

Оптимально можно съедать за раз 200–300 граммов.

Дыня богата клетчаткой и в большом количестве может обладать слабительным эффектом. Поэтому злоупотреблять этим плодом не стоит.

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Алтайская правда