Горняк22: Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил жителей региона с Днём строителя

Глава Алтайского края Виктор Томенко поздравил строителей с профессиональным праздником. К нему присоединился и председатель АКЗС Александр Романенко.

В адрес строителей они направили поздравления с праздником и отметили, что строительство – это востребованный труд. Обустраивая города и села, возводя жилые дома, социальные объекты и промышленные предприятия, именно строители делают жизнь современного человека комфортной и уютной. Полный текст поздравления опубликован на официальном сайте правительства Алтайского края.

В поздравлении отмечается и тот вклад, который мастера строительства совершают во время пандемии.

« Особую благодарность хочется выразить строителям за то, что, несмотря на пандемию, вы продолжаете внедрять современные технологии и повышать качество возводимых объектов. Желаем вам здоровья, благополучия и новых перспективных проектов! Пусть в ваш адрес звучит как можно больше слов благодарности земляков!» — отмечается в поздравлении.

Напомним, в России День строителя отмечают во второе воскресенье августа ежегодно.

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Алтайская правда