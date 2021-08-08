Горняк22: День строителя. История и традиции праздника

В 2021 году День строителя отмечают 8 августа. Рассказываем, откуда праздник берет истоки и как его отмечают.

История

В России строители отмечают свой профессиональный праздник каждый год во второе воскресенье августа. В этом году День строителя выпал на 8 число.

Впервые День строителя в СССР официально отметили 12 августа 1956 года. Этому предшествовал выход Указа Президиума Верховного Совета СССР «Об установлении ежегодного праздника «Дня строителя» от 6 сентября 1955 года. Отмечать его предписывалось каждое второе воскресенье августа.

Почему День строителя появился именно в то время? Отчет на поверхности – ситуация с жильем была тяжелая. Руководство страны приняло решение увеличить в несколько раз объемы строительства, чтобы обеспечить каждую советскую семью квартирами. Именно в это время и начали строить знаменитые «хрущевки».

Традиции

Вы слышали о традиции «посвящения в строители»? Мы расскажем.

Как правило, происходит она так: сначала новоиспеченному строителю дают попробовать хлеб с солью — символ «пуда соли», который нужно съесть, чтобы освоить свою специальность. Затем следует подержать руки над чашей с огнем, чтобы почувствовать, насколько «горячей» будет его работа. Далее на голову новичка одевается каска и произносится клятва. Причем иногда по каске символически ударяют кирпичом.

Отмечается День строителя традиционно – с концертами и поздравлениями от руководства. Кстати, еще в этот день часто сдают новые объекты.

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Алтайская правда