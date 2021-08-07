Горняк22: 300 школ Алтайского края капитально отремонтируют в ближайшие три года

Школа Фото: Анна Меньшикова

В Алтайском крае работает свыше 1 тыс. школ, львиная доля из них расположена в сельской местности, около 300 требуют капремонта

Около 300 школ Алтайского края попали в список образовательных учреждений, требующих первоочередного капремонта. Перечень совместно с регионами составила партия «Единая Россия» («ЕР»), упор в нем сделан на сельские школы.

Вошедшие в список алтайские школы капитально отремонтируют в ближайшие три года, сообщил глава алтайских единороссов Александр Романенко во время видеоконференции с руководителем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком.

«В Алтайском крае более 1 тыс. школ, и 70% из них расположены в сельской местности. Около 300 требуют капремонта. Мы обязуемся оперативно подготовить проектно-сметную документацию. Уверены, что с помощью федерального центра и «ЕР» программа по ремонту школ на территории края будет реализована», – сказал Романенко.

Одной из первых в реестр вошли Арбузовская средняя школа. Как рассказала директор Светлана Саблина, здание построили еще в 1991 году и до 2020 года здесь не проводился капитальный ремонт.

«Благодаря стараниям коллектива и администрации района здание поддерживается в хорошем состоянии, но постоянно требует вложения средств», – рассказала Саблина во время видеоконференции.

Сейчас в школе ремонтируют спортзал, фасад отделывают сайдингом с утеплением, идет замена пола, ремонт туалетов, коридоров, внутренних помещений. В планах – ремонт отопительной системы. На ремонт кровли дополнительно требуется 7 млн 130 тыс. рублей.

В школе также установят видеонаблюдение и проведут скоростной интернет по нацпроекту «Цифровая образовательная среда».

Турчак заверил, что деньги на все необходимые Арбузовской школе работы будут выделены.

Общероссийский список школ передан министру просвещения РФ Сергею Кравцову.

Представители «ЕР» совместно с краевым министерством образования создадут рабочие группы, которые станут отслеживать все этапы по ремонту школ – от разработки проектно-сметной документации и проведения экспертиз до хода работ и их приемки. Такую задачу перед реготделениями поставил Андрей Турчак.

«Директора школ и родительские комитеты должны здесь играть первую скрипку. Ни один акт приемки не должен приниматься без их подписи», – сказал он.

По информации минобра края, в 2022 году нужно провести капремонт 128 зданий муниципальных школ, из которых 75 (58,6%) – сельские. В них планируется менять окна и двери, утеплять фасады и кровли, проводить внутреннюю отделку кабинетов, актовых и спортзалов, столовых, модернизировать системы отопления и электроснабжения. Для этого потребуется 2,4 млрд рублей. Проектная документация на эти объекты разработана. Документы на ремонт еще 107 школ на сумму около 2 млрд рублей находятся в работе.

ТОЛК