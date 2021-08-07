Горняк22: Врач предупредила о возможных последствиях для мозга после COVID-19

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Специалист напомнила, что коронавирус атакует не только легкие и сосуды, но также и центральную нервную систему человека

У переболевшего коронавирусом может ухудшиться память, а также снизиться когнитивные функции. У человека появляется «туман» в голове, и он теряет возможность выполнять прежнюю работу, заявила кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова, сообщает радио Sputnik.

«У меня была финансовый директор на приеме, она сказала, что боится, что скоро все начнут замечать, что она стала «буксовать», не может посчитать цифры в уме и не может сосредоточиться», – рассказала она.

По словам эксперта, если «туман» в голове не проходит, нужно обратиться к невропатологу. Кроме того, признаком проблем могут быть участившиеся головные боли, вялость и неспособность сосредоточиться.

Ранее власти Алтайского края сообщили о спекуляциях на поставках кислорода в госпитали. По словам чиновников, речь идет о крупных поставщиках.

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